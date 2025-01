KV Kortrijk wapent zich voor de degradatiestrijd: Kerels willen uitpakken met maar liefst drie nieuwkomers

KV Kortrijk zet deze winter alles op alles om zich te wapenen voor de degradatiestrijd. Twee spelers zijn op komst, en met een derde wordt onderhandeld.

KV Kortrijk is heel druk bezig op de wintermercato. De club deed al enkele mooie inkomende transfers, en nu komen er nog aan.

Volgens Het Nieuwsblad wordt de komst van zowel Karol Czubak als Jean-Kevin Duverne afgerond. Duverne is een verdediger die momenteel onder contract staat bij FC Nantes, waar hij amper speeltijd krijgt.

Duverne is overigens international bij Haïti, al werd hij in Parijs geboren. Czubak is een Poolse spits, die in zijn thuisland voor Arka Gdynia uitkomt.

Bovendien praat KV Kortrijk ook met James Ndjeungoue, een 21-jarige verdediger. De Kameroener speelt bij MSK Zilina in de Slovaakse eerste klasse.

Versterking die nog nodig zal zijn. De Kerels staan voorlaatste in de stand met 19 punten. De club wil zich wapenen voor de degradatiestrijd.