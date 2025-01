Dit zijn de héél pittige eisen van Rayane Bounida: ex-toptalent van Anderlecht maakt zich onmogelijk in Amsterdam

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Rayane Bounida, ooit een van de meest veelbelovende talenten van Anderlecht, lijkt alweer te vertrekken bij Ajax. De Belgische spelmaker, die drie jaar geleden de overstap naar Amsterdam maakte, neemt geen genoegen met het huidige contractvoorstel van de club.

De onderhandelingen over een verlenging zijn vastgelopen, en een breuk lijkt onafwendbaar, weet het Algemeen Dagblad. Bounida koos destijds voor Ajax boven diverse Europese topclubs, mede door het aantrekkelijke financiële plaatje dat de Amsterdammers boden.

De club investeerde bijna een miljoen euro in hem en zag hem de afgelopen jaren vooral fysiek sterker worden. Dit seizoen brak hij door bij de O19 en Jong Ajax, waar hij in zijn eerste zes wedstrijden als linksbuiten vier keer scoorde. Ondanks zijn progressie blijft Ajax vasthouden aan een nieuw salarisbeleid, waarin talenten niet direct torenhoge lonen ontvangen.

Technisch directeur Alex Kroes heeft duidelijke richtlijnen neergezet: talenten verdienen minder basisloon, maar kunnen via prestaties bonussen opbouwen. Dit past binnen de kostenbesparingen die Ajax noodzakelijk acht.

Bounida en zijn entourage willen echter méér: een salaris op het niveau van een basisspeler in het eerste elftal en onmiddellijke trainingsuren bij de A-kern. De club ziet dit als onrealistisch en blijft vasthouden aan het eigen beleid.

Voor Bounida lijkt een vertrek dan ook de enige logische stap. Zijn eisen passen niet binnen de nieuwe structuur van Ajax, en de club wil niet haar langetermijnstrategie aanpassen voor één speler.

Het feit dat hij ondanks zijn talent nog niets op het hoogste niveau heeft bewezen, maakt zijn verlangens moeilijk verdedigbaar. Ajax ziet hem als een groeibriljant, maar geen uitzonderlijke speler waarvoor ze hun koers willen wijzigen.

Omdat de onderhandelingen muurvast zitten, staat Ajax open voor een transfer deze winter. Bounida, ooit binnengehaald als een toekomstige ster, moet dus op zoek naar een nieuwe club die wél aan zijn financiële verwachtingen voldoet. De vraag is alleen of hij daar dezelfde doorgroeikansen krijgt als in Amsterdam.