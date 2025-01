Genk-speler schaduwfavoriet voor de Gouden Schoen? "Ben al blij als er aan mij gedacht wordt"

KRC Genk heeft met Zakaria El Ouahdi een rechtsback waar iedere week voor de volle 100% op gerekend kan worden. De beste van de competitie vindt hij zichzelf wel niet.

KRC Genk won afgelopen weekend met 1-2 van Westerlo, nu volgen nog enkele belangrijke wedstrijden tegen ploegen die lager geplaatst staan in het klassement, en uiteraard de bekermatch tegen Club.

"We hebben nu Beerschot, Club Brugge en Cercle. Dat gaat niet makkelijk worden, maar er is een groot voordeel: we spelen altijd thuis. We blijven iedere dag hard werken en blijven opbouwen naar iedere match", heeft Zakaria El Ouahdi daarover te zeggen.

"We mogen ons nooit laten verrassen, door geen enkele ploeg. Als staan ze laatst, dat maakt niet uit want op een moment kunnen ze beter zijn dan wij. We moeten echt gefocust blijven. We ontvangen ze zoals we bij iedere ploeg doen", gaat hij verder.

El Ouahdi was weer goed voor een doelpunt, zijn derde van het seizoen. Vindt hij zichzelf de beste op zijn positie in de competitie? "Nee, zeker niet. Er zijn veel goede rechtsachters. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, Seys is goed, Reynolds was er niet bij tegen Westerlo maar is ook heel goed. Kijk naar Sardella. Je kan over iedereen praten want iedereen heeft kwaliteit."

Een schaduwfavoriet voor de Gouden Schoen misschien? "Moeilijk, er zijn heel veel goede spelers hier. Ik ben al blij als er aan mij gedacht wordt, dan ben ik al heel trots."