Héél spraakmakende transfer in de maak? Absolute topclub komt bij PSV aankloppen voor... Noa Lang

Napoli overweegt een serieuze poging te doen om Noa Lang bij PSV weg te halen. Volgens transferjournalist Mounir Boualin staat de Nederlandse aanvaller al langer op het lijstje van de Italiaanse club.

Met de transferperiode in Italië die nog open is tot 3 februari, zou Napoli snel kunnen schakelen. De club zoekt een vervanger voor Khvicha Kvaratskhelia, die deze winter naar Paris Saint-Germain vertrok.

Lang wordt gezien als een interessante optie, al is niet duidelijk of Napoli zich al officieel heeft gemeld bij PSV. De aanvaller ligt in Eindhoven nog vast tot 2028, wat de onderhandelingen bemoeilijkt.

Volgens Transfermarkt wordt Lang momenteel op 20 miljoen euro geschat. Boualin meldt dat Napoli intern zeer gecharmeerd is van de twaalfvoudig Oranje-international en bereid zou zijn ver te gaan om hem binnen te halen. Hoe ver de club precies wil gaan, blijft voorlopig onduidelijk.

PSV haalde Lang in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro van Club Brugge. Die transfersom kan via bonussen nog oplopen tot 15 miljoen euro. Hoewel hij belangrijk begon met een winnend doelpunt in de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord, was zijn bijdrage aan de landstitel uiteindelijk bescheiden.

Tot nu toe speelde Lang 45 officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij 11 keer scoorde en 10 assists gaf. Eerder deze transferperiode werd Napoli nog gelinkt aan Alejandro Garnacho van Manchester United, maar nu lijkt de focus volledig op Lang te liggen.