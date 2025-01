Verschaeren laat zich uit over zijn vorm en mogelijke transfer: "Jullie zien dat misschien zo, maar ik niet"

Morgen speelt Anderlecht een cruciale wedstrijd tegen Hoffenheim in de Europa League. Paars-wit strijdt voor een plek in de top acht en een rechtstreekse kwalificatie voor de volgende ronde. Yari Verschaeren blikte vooruit op het duel en sprak ook over zijn eigen prestaties en toekomst.

“We hebben een heel mooi parcours afgelegd in de Europa League", begon Verschaeren. “Het zou heel zuur zijn om nu nog naast de top acht te vallen. We willen deze laatste wedstrijd goed afsluiten. De match tegen Viktoria Plzen was minder, maar ik denk dat we al genoeg getoond hebben dat we het goed gedaan hebben in Europa.”

De middenvelder kreeg de voorbije maanden kritiek, maar trekt zich daar weinig van aan. “Ik heb altijd in mezelf geloofd", zegt hij. “De laatste maanden komt het er beter uit en ben ik blij dat ik op een goed niveau bezig ben. Dat wil ik nu gewoon verderzetten.”

Sommigen vinden dat Verschaeren beter presteert in de Europa League dan in de Jupiler Pro League, maar daar is hij het niet helemaal mee eens. “Misschien is dat een indruk die jullie hebben, maar ik zie dat niet zo", reageert hij. “In België kennen de ploegen me allemaal goed, dat kan een element zijn. Maar ik voel me niet beter of slechter in een bepaalde competitie.”

Over zijn toekomst blijft Verschaeren op de vlakte. “Ik ben niet bezig met een transfer. Zolang ik hier ben, concentreer ik me op Anderlecht", stelt hij duidelijk. “Ik ben heel gelukkig hier en hou me zo weinig mogelijk bezig met al die geruchten.”

Toch lijkt hij zijn opties open te houden. “Ik denk altijd gewoon aan de volgende wedstrijd. Na het seizoen is een andere periode, dan moet ik voor mezelf uitmaken wat de volgende stap is", besloot hij.