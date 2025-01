"Dat is een logische volgende stap": Mario Stroeykens zet prioriteit voor 2025 op de agenda

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Mario Stroeykens is na een periode van blessureleed terug van de partij bij RSC Anderlecht. Hij maakte tegen KV Mechelen zijn rentree.

De voorbije dagen was te horen dat Stroeykens met RSC Anderlecht werkt aan een contractverlenging. Of dat betekent dat hij veel langer bij paarswit zal spelen is maar de vraag.

RSC Anderlecht wil minstens 20 miljoen euro voor Stroeykens, terwijl Transfermarkt hem voorlopig nog op 14 miljoen euro waardeert.

De contractverlenging moet dan ook gezien worden als het ideale middel om de transferwaarde van Stroeykens richting de zomermercato omhoog te duwen.

Toch lijkt een transfer niet de grootste droom van Stroeykens te zijn op dit moment, zo maakt hij zelf duidelijk in een interview samen met broer Mathieu aan Het Laatste Nieuws.

“Ik wil in 2025 die eerste selectie voor de Rode Duivels afdwingen, dat is een logische volgende stap. Ik voel dat ik er dicht bij sta”, is hij heel erg duidelijk.

Broer Mathieu droomt al verder en zegt waar Mario binnen vijf jaar moet staan. “Als één van de bepalende spelers bij de nationale ploeg. En in de Premier League”, besluit hij.