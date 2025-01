Hans Vanaken zeer tevreden na zenuwslopende avond in Manchester: "Op dat moment wisten we dat het belangrijk werd"

Club Brugge beleefde woensdagavond een zenuwslopende avond in de Champions League. Ondanks een 3-1-nederlaag tegen Manchester City slaagden de Belgische landskampioen erin zich als 24ste te kwalificeren voor de volgende ronde van de Champions League.

Hans Vanaken was duidelijk opgelucht. "We hadden een zware loting, maar als je dan met 11 punten doorstoot, kan je alleen maar trots zijn", zei de middenvelder na de wedstrijd tegenover Sporza.

"Het was bijzaak om hier te winnen", gaf Vanaken toe. "Maar ik had het graag op een mooiere manier afgerond. Het zij zo. We wisten dat het hier lastig zou worden, maar we zijn blij dat we de top 24 hebben gehaald."

Het laatste kwartier van de wedstrijd was voor Vanaken niet veel meer dan afwachten. "Op dat moment wisten we dat het doelpuntensaldo belangrijker werd", vertelde hij. "City moest geen doelpunten meer maken, wat goed uitkwam voor ons. En gelukkig maakte Dinamo geen doelpunten meer."

Met de kwalificatie voor de tussenronde op zak, kijkt Club Brugge nu vooruit naar hun tegenstander in de volgende fase. "We hebben het altijd lastig tegen Dortmund", zei Vanaken, die de Duitse club goed kent van eerdere ontmoetingen in de Champions League.

"Atalanta won vorig jaar de Europa League en doet het nu goed in de Serie A en de Champions League." De focus voor Club Brugge ligt nu op genieten van de kwalificatie, voordat de loting op vrijdag bepaalt wie de tegenstander zal zijn.