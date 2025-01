Mats Rits begreep er ook niets van: "Hoe we het daar doen... Onaanvaardbaar! Dit kan niet!"

Wie de match niet gezien heeft, kan niet geloven hoe knotsgek de confrontatie tussen Anderlecht en Hoffenheim was. Tien minuten lang zagen we een ongeziene desorganisatie bij de Brusselaars, wat hen uiteindelijk de top acht in de poulefase van de Europa League kostte.

Mats Rits was er duidelijk niet goed van. "We spelen een heel goeie eerste helft en hebben - ondanks die tegengoal - alles onder controle. Bij de rust was er niet echt een probleem en ik vond dat we die eerste vijf minuten in de tweede helft nog vrij goed waren", klonk het bij Rits.

"En dan valt die 1-2, dat mag niet gebeuren, maar het kan wel gebeuren. Wat er daarna gebeurde, dat kan echter niet. Daar vergeten we alles waar we voor staan. Die derde en die vierde goal, dat mag absoluut niet. We stonden volledig uit de organisatie. Onaanvaardbaar!"

Tien minuten waarin een heel goeie campagne eindigde met een valse noot. "Dit is natuurlijk heel zuur. Als je daar staat, wil je het afmaken. In Pilsen kenden we een off day, maar hier hadden we altijd iets moeten pakken."

Anderlecht grijpt zo naast de top acht, al wil Rits de campagne niet als mislukt bestempelen. “Ik denk dat we over het algemeen een heel sterke campagne hebben gespeeld. De wedstrijd vorige week in Pilsen was wel een dieptepunt, dat was echt ondermaats van ons. Maar als je vooraf de loting zag, zou je zeggen dat het al knap is om door te gaan.”

Toch voelt het voor Rits als een harde klap, juist omdat Anderlecht zo dichtbij was. “We hadden het volledig in eigen handen en stonden er goed voor. Dat maakt het extra pijnlijk.”