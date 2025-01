Na Mangala, nu grote zorgen voor verdediger: ernstige blessure voor Rode Duivel?

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sporting Portugal ontsnapte woensdag nipt aan een uitschakeling in de Champions League. Helaas lijkt het team Zeno Debast voor een korte periode te moeten missen door een blessure.

Sporting Lisbon speelde tegen het Italiaanse Bologna, dat al uitgeschakeld was, en moest een nederlaag vermijden om te voorkomen dat ze buiten de top 24 zouden vallen. De Italianen speelden echter hard mee, en in minuut 21 stond Sporting zelfs achter. Pas in minuut 77 konden de Portugezen gelijkmaken, waardoor ze zich naar de 23ste plaats werkten.

Zeno Debast begon in de basis, deze keer op het middenveld, een rol die hij steeds vaker vervult. Hoewel hij in de 50ste minuut werd gewisseld, was dat niet vanwege een slechte wedstrijd. De Rode Duivel liep namelijk een zorgwekkende blessure op.

Na een ongelukkig duel met een tegenstander zakte Debast in elkaar. Twee leden van de staf van Sporting hielpen hem van het veld, en de beelden van zijn pijn waren moeilijk om te zien.

Toch een geruststelling

Gelukkig stelde trainer Rui Borges de fans gerust na de wedstrijd. "De blessure van Zeno Debast is niet ernstig”, zei hij tijdens de persconferentie van Mais Futebol.

We wachten nog op de definitieve diagnose, maar het lijkt erop dat Debast alleen een flinke schrik heeft opgelopen en zich snel zou moeten herstellen voor de komende interlandperiode. Na de zware blessure van Orel Mangala, die zijn seizoen niet meer zal voortzetten, was dit het laatste wat Rudi Garcia nodig had voor zijn debuut als bondscoach van de Rode Duivels.