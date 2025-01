Cyriel Dessers (Glasgow Rangers) kirt van plezier na Europese zege tegen Union SG en gaat verzoek indienen bij coach Philippe Clement

Rangers heeft zich geplaatst voor de top-8 in de Europa League. Het won in eigen huis met 2-1 van Union SG, met dank aan een alweer prima acterende Cyriel Dessers. Die wilde iets laten zien tegen zijn landgenoten.

Cyriel Dessers wist met een uitgemeten assist voor de 2-0 te zorgen. Uiteindelijk zou de match op 2-1 eindigen, maar dat was voldoende voor een onverhoopte plaats in de top-8, ten koste van onder meer Anderlecht.

Extra vrije dagen?

"Ik had overdag wat berichtjes gekregen van familie en vrienden dat ze naar de match gingen kijken", aldus Dessers voor de camera van Sporza achteraf. "Dan wil je natuurlijk altijd nog wat extra je best doen."

"Het was niet simpel tegen Union en veel incasseren, maar ik vond het wel een leuke wedstrijd. Er waren leuke duels en als je dan wint is het extra plezant natuurlijk. Mijn assist? Ik ken Cerny ondertussen ook wel al een beetje. We hebben Union daar gepakt op z'n Unions, met een counter."

Heel bijzondere club

"We zijn inderdaad achtste. Ik hoorde het daarnet op het veld. Dat is wel bijzonder, want we slaan zo een ronde over", aldus nog een gelukkige Belgische spits.

Die ook meteen een vooruitzicht had: "Misschien moeten we bij de trainer eens horen om een paar extra vrije dagen te krijgen, zodat we nog eens naar België kunnen. Dit is een ongelooflijke club en de Europese avonden zijn speciaal. Het is echt top."