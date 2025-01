Dit zijn de mogelijke tegenstanders voor Anderlecht en Union: José Mourinho naar België?

De eerste fase van het vernieuwde Europa League-format is afgelopen. Donderdagavond werd de achtste en laatste speeldag afgewerkt, met achttien wedstrijden die tegelijkertijd plaatsvonden.

Na een avond vol spanning en intensiteit zijn de acht teams bekend die zich rechtstreeks plaatsen voor de achtste finales, evenals de zestien ploegen die via de tussenronde nog een kans krijgen. Voor twaalf teams zit het Europese avontuur er definitief op.

Lazio eindigde als eerste in het algemene klassement, gevolgd door Athletic Bilbao, Manchester United en Tottenham. Frankfurt vervolledigt de top vijf. Verder wisten ook Olympique Lyon, Olympiakos en de Glasgow Rangers – na hun zege tegen Union – nog een plek in de top acht te bemachtigen.

Tot het laatste moment bleef het spannend, onder meer in het Lotto Park. Anderlecht greep net naast de top acht en zal zich via de barrages alsnog moeten proberen te plaatsen voor de achtste finales. Daarin wachten mogelijke confrontaties met Twente of Fenerbahçe, de ploeg van José Mourinho.

Union, dat als 21e eindigde, neemt het op tegen Steaua Boekarest of Ajax. Een van de topaffiches in de barrages is de mogelijke clash tussen FC Porto en AS Roma.

De loting voor de barrages vindt plaats op vrijdag om 13.00 uur. Dan weten Anderlecht en Union wie hun tegenstander wordt in de strijd om een ticket voor de achtste finales.