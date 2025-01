KRC Genk-coach Thorsten Fink komt met transfernieuws dat de fans maar al te graag horen

KRC Genk is enorm goed bezig in de JPL op dit moment. De Limburgers maken zich klaar voor de wedstrijd tegen de rode lantaarn, Beerschot.

KRC Genk staat momenteel nog altijd op de eerste plaats in de Jupiler Pro League. Thorsten Fink doet het geweldig met zijn troepen en maakt zich klaar voor de thuiswedstrijd tegen Beerschot.

Hij liet tijdens zijn persmoment alvast weten dat hij niet te veel denkt aan roteren. "Er zit een week tussen onze vorige match in Westerlo en Beerschot", begon hij bij Het Belang van Limburg.

"Dan zie ik de noodzaak niet om spelers te laten rusten. Volgende week tegen Cercle is het een ander verhaal, dan spelen we onze derde match in acht dagen"

Hij kwam ook nog met een update over de mercato. Genk had als doel om de kern vooral zo goed mogelijk samen te houden. Never change a winning team. Dat is voorlopig heel goed aan het lukken.

"Enkele dagen voor het einde van de wintermercato (maandag) heb ik hier amper iets gehoord over eventuele transfers. Nochtans zullen onze prestaties wel interesse gewekt hebben. Maar iedereen wil graag blijven. Een groot verschil met afgelopen zomer, toen het lang onrustig was. Dat is goed nieuws, die rust zorgt voor een stabiele omgeving", besluit Fink. De Genkse fans zullen het graag horen.