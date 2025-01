Slechts één Belgisch team heeft José Mourinho ooit verslagen: David Hubert kan altijd advies vragen aan...Ivan Leko

Anderlecht heeft Fenerbahce geloot in de play-offs van de Europa League. Paars-wit zal José Mourinho tegenkomen.

Dit seizoen heeft een Belgische club de weg van Fenerbahce al gekruist. Union Saint-Gilloise speelde een verdienstelijke wedstrijd in Istanbul maar verloor met 2-1. Het was de zevende ontmoeting tussen onze Europese vertegenwoordigers en José Mourinho. De eerste dateert van het Champions League-seizoen 2005/2006, bijna 20 jaar geleden.

Paars-wit leed twee nederlagen toen tegen Chelsea, met spelers als Claude Makelele, Arjen Robben en Didier Drogba. Frank Lampard scoorde het enige doelpunt uit een vrije trap in de heenwedstrijd.

Tijdens de terugwedstrijd beslisten Hernan Crespo en Riccardo Carvalho de wedstrijd in het eerste kwartier, ondanks de aanwezigheid van de jonge Vincent Kompany in het centrum van de verdediging van paars-wit, vergezeld door Anthony Vanden Borre en Olivier Deschacht. De dubbele confrontatie werd gekenmerkt door wat spanning tussen Francky Vercauteren en José Mourinho.

Anderlecht heeft nog nooit een team verslagen onder leiding van José Mourinho

Een andere wedstrijd van paars-wit tegen de Portugese coach, een ander tijdperk ook, was de kwartfinale van de Europa League tegen Manchester United onder leiding van René Weiler in 2017. De gelijkmaker in de slotfase van de heenwedstrijd door Leander Dendoncker liet de fans toe om even te hopen.

Vooral omdat bij de terugwedstrijd op Old Trafford Sofiane Hanni ook antwoordde op de openingsgoal van de Red Devils. Hoop die zelfs tot verlengingen leidde voor de Brusselaars. Maar Marcus Rashford maakte een einde aan de Brusselse droom dertien minuten voor de strafschoppen, na een pass van Marouane Fellaini.

Toch won al één Belgische club van Mourinho: Antwerp. In het seizoen 2019/2020 won The Great Old van Tottenham. Natuurlijk had José Mourinho sleutelspelers als Harry Kane, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Heung-Min Son rust gegeven. Maar de overwinning van Ivan Leko's troepen mag niet worden onderschat.

Met een team van harde werkers rond Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani, hield de Great Old stand tegen de Spurs, de strafschop die Refaelov omzette tegen Hugo Lloris was voldoende om een historische overwinning te behalen.

Ivan Leko is dus de enige coach die een Belgische club naar de overwinning heeft geleid tegen een team onder leiding van José Mourinho. Zal David Hubert zich hierdoor laten inspireren?