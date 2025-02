Noa Lang zorgt weer voor commotie in Nederland door reactie op... Twitter

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Noa Lang heeft opnieuw de wenkbrauwen doen fronsen bij de PSV-aanhang. De aanvaller, die momenteel herstelt van griep, zorgde zaterdagavond voor commotie door een bericht van Ajax te liken op Instagram.

PSV speelde eerder op de avond met 3-3 gelijk tegen NEC. De Eindhovenaren leken lange tijd op weg naar een overwinning, maar in de slotfase ging het mis. NEC scoorde in de 90e en 95e minuut, waardoor de koploper dure punten liet liggen in de strijd om de titel.

Door het puntenverlies komt de koppositie van PSV in gevaar. Ajax heeft momenteel vijf punten minder en nog twee wedstrijden tegoed.

Eén van die duels is De Klassieker tegen Feyenoord, die zondagmiddag op het programma staat. Ajax deelde zaterdagavond een video van de afsluitende training, waarbij de spelers werden toegezongen door de fans.

Opvallend genoeg werd die post geliket door Lang, een actie die niet onopgemerkt bleef bij de supporters van PSV. De timing van Langs like wekte vooral verbazing, aangezien PSV enkele uren eerder een dure misstap had begaan.

Hoewel de aanvaller zelf niet aanwezig was bij het duel in Nijmegen, blijft hij zo op een bijzondere manier het gesprek van de dag.