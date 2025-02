Met of zonder Gill Swerts? De Rode Duivels kennen hun tegenstanders voor de kwalificaties voor het EK 2027

Het EK voor U21 van 2027 wordt gespeeld in Servië en Albanië. Nu zijn ook de tegenstander in de kwalificatiepoule bekend.

De Jonge Duivels willen maar al te graag naar het EK in 2027. Dit jaar zijn ze niet van de partij, nadat ze uitgeschakeld werden in de play-offs door Tsjechië.

Vandaag vond de loting voor de kwalificaties plaats in het UEFA-hoofdkantoor in Nyon en het was behoorlijk gunstig voor België: Denemarken, Oostenrijk, Wales en Wit-Rusland zijn de tegenstanders.

De kwalificatiewedstrijden worden afgewerkt tussen maart 2025 en oktober 2026. De winnaars van alle negen poules en de beste tweede gaan rechtstreeks naar het EK.

Alle andere tweedes uit de kwalificatiepoules moeten play-offs spelen. Die zijn voorzien op 9 en 17 november van volgend jaar. Er zijn dan nog 4 tickets te verdelen.

Zo kom je aan 10 ploegen die rechtstreeks geplaatst zijn en 4 landen via de play-offs. Met de twee organiserende landen er nog eens bij kom je aan in het totaal 16 ploegen.

Gill Swerts, wiens contract loopt tot juni 2025, is nog niet zeker van zijn rol als coach van de Rode Duivels voor deze campagne. Zijn toekomst zal binnenkort worden besproken.