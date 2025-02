🎥 Noa Lang gaat helemaal uit zijn plaat: "Blijkbaar kunnen fans beter voetballen dan ons"

Voor ambiance in de keet moet je bij Noa Lang zijn. Is het niet met zijn muziek dat hij in de aandacht komt, dan wel met een relletje hier of daar. Het was dit weekend niet anders.

PSV nam het dit weekend op tegen Willem II uit Tilburg. Het kwam daarin alweer niet verder dan een gelijkspel, waardoor ze in 2025 toch stilaan een probleem lijken te hebben in de eigen competitie. Noa Lang maakt zich absoluut niet populair bij het publiek van PSV... #psvwil pic.twitter.com/tkYtYi4ymR — Sven Misnooitmeerwat (@misnooitmeerwat) February 8, 2025 Als Ajax op zondag wint, komen ze zelfs al naast de Lampenclub. De supporters waren kritisch voor de regerend landskampioen en daar had Noa Lang op zijn beurt dan weer wat over te zeggen. Bij de 1-0 van Lang - op aangeven van Perisic, ook ex-Club Brugge - kwam hij al met een vingertje om de fans het zwijgen op te leggen. En ook na de match was hij heel kritisch voor de eigen aanhang. Noa Lang haalt vernietigend uit naar PSV-fans:



"Blijkbaar werken deze fans zo. Wij verdienen meer krediet." 🤨#psvwil — ESPN NL (@ESPNnl) February 8, 2025 "Ik vind dat je je ploeg moet steunen. We hebben het even zwaar en van wat zij doen, gaan wij niet per se beter spelen", aldus Lang achteraf bij ESPN. "Die wisselwerking is er totaal niet, dat vind ik jammer." "Ze hebben mij altijd gezien als de gebeten hond, dat vind ik jammer. Het is heel makkelijk, blijkbaar werken deze fans zo. Ik vind dat wij meer krediet verdienen dat dit. Ik vind het belachelijk, net als iedereen denk ik. Blijkbaar kunnen ze beter voetballen dan ons."