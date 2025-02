Het plan voor terugkerende Antwerp-aanvaller ligt al klaar: "De interesse was concreet, maar in de zomermercato zien we wel verder"

Michel-Ange Balikwisha maakte zondag zijn comeback voor Antwerp na zes maanden blessureleed. De vleugelaanvaller viel zowel in de bekerwedstrijd als tegen Anderlecht een halfuur in.

“Het is nog wat zoeken naar de finesse voor doel, maar met de tijd zal dat wel terugkeren", vertelde hij. “Ik ben blij dat alles goed gaat. Het doet deugd om de bal weer te raken.”

Balikwisha liep eind juli een spierscheur op en zou aanvankelijk zes tot acht weken out zijn. Uiteindelijk duurde zijn afwezigheid zes maanden, op een korte terugkeer tegen Charleroi begin december na. “Ik heb hoogtes en laagtes gekend, en ook twee operaties ondergaan", verklaarde hij. “Er was iets mis met de hechting. Daarom duurde de herstelperiode langer dan voorzien.”

Zijn comeback tegen Charleroi bleek van korte duur. “Ik kreeg opnieuw last. Op zich kon ik wel verder spelen, maar voetballen met pijn wil je niet. Vervolgens koos ik ervoor om op individuele basis te revalideren - iets waar de club mee akkoord ging - om me weer honderd procent te voelen.”

Ondanks zijn blessure bleef Balikwisha een gegeerde speler op de transfermarkt. Net als in de zomer toonde het Schotse Celtic concrete interesse. “De interesse van Celtic was concreet, maar ik heb gekozen om te blijven. Met een blessure vertrekken vond ik niet ideaal. Dan liever mezelf goed verzorgen, om klaar te zijn voor de play-offs. In de zomermercato zien we wel verder.”

Na het vertrek van Jacob Ondrejka rekent Antwerp meer dan ooit op Balikwisha’s kwaliteiten op de linkerflank. “Ik heb nog vijf matchen om in het ritme te komen en hoop snel weer beslissend te zijn.”