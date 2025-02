Amateurclub zet trainer tijdelijk op non-actief na 0 op 6: SK Roeselare kan titel niet meer ontlopen

KRC Harelbeke zit in een moeilijke periode waarbij het een 0 op 6 haalde. Zo ligt de titel voor SK Roeselare wagenwijd open.

De club uit Harelbeke verloor onlangs van Lebbeke en RC Gent, wat de druk op trainer Kurt Delaere flink vergrootte. Delaere, die een goed contract heeft bij Harelbeke, dacht zelfs aan een mogelijke overstap naar Knokke. De stress, in combinatie met gezondheidsproblemen van zijn vader, maakte het voor hem steeds zwaarder.

Na de nederlaag tegen Lebbeke meldde Delaere zich ziek. Er wordt gezegd dat hij een longontsteking heeft. Hierdoor was Delaere niet aanwezig bij de wedstrijd tegen RC Gent.

Na de nederlaag tegen RC Gent is de achterstand op leider Roeselare nu al acht punten. Daarom besloot het bestuur om Delaere voorlopig op non-actief te zetten. Assistent-trainer Nigel Smith neemt tijdelijk.

Toch blijft het bestuur van Harelbeke optimistisch ondanks de vele tegenslagen. "We moeten rustig blijven en ervoor zorgen dat iedereen in dezelfde richting blijft werken voor de laatste negen wedstrijden", zei Tomas Peirsegaele, bestuurder van de club in Het Nieuwsblad.

"We zijn nog niet uitgeschakeld, ook al missen we de tweede periodetitel. We moeten blijven samenwerken om ons doel te bereiken." Peirsegaele benadrukte dat Delaere nog steeds het vertrouwen van de club heeft, ondanks dat hij tijdelijk afwezig is.