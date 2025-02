Paniek bij Engelse topclub: Slechts twee aanvallers beschikbaar, waaronder een Rode Duivel

Engelse topclub Arsenal kampt met een ware blessurecrisis. Na onder andere Gabriel Jesus en Bukayo Saka zou nu ook het seizoen van Kai Havertz voorbij zijn. Hierdoor beschikt de club uit het noorden van Londen over slechts twee fitte aanvallers: Raheem Sterling en onze landgenoot Leandro Trossard.

Arsenal heeft, net als heel wat andere topclubs, al heel wat blessureleed te verduren gekregen. Maar nooit was de weelde zo klein als op dit moment. Terwijl de blessures doorheen de eerste seizoenshelft zich vooral in de defensie bevonden ( Tomiyasu en White hebben samen al bijna 50 wedstrijden gemist door blessures), moet de frontlinie er nu aan geloven.

Het uitvallen van sterspeler Bukayo Saka eind december was al een aderlating op zich, maar de selectie van Arsenal leek de door hem achtergelaten leegte goed te kunnen opvullen. Alleen is Saka lang niet meer de enige aanvaller in de Londense ziekenboeg. Spits Jesus scheurde opnieuw een kruisband en Gabriel Martinelli staat ook al een week aan de kant met last in de hamstring.

Prijzen pakken

Door het gemis van al die aanvallende opties, moest Arteta het doen met een frontlinie van Trossard, Havertz en Sterling. Die laatste twee hebben dit seizoen al heel wat commentaar te verwerken gekregen, vooral van eigen fans.

Maar nu zou ook de Duitse spits uit zijn met een blessure aan de hamstring, dat meldt David Ornstein van The Athletic. Een zware domper voor Arsenal, die nog in zowel de Premier League als de Champions League meedoen voor de prijzen.

Kansen voor Trossard

Jonkie Ethan Nwaneri kan in principe in de voorlinie post vatten, maar de 17-jarige is eigenlijk een aanvallende middenvelder. Toch zal hij opnieuw deel van Arteta's frontlinie worden de komende weken. Op Martinelli na ziet het er niet naar uit dat er nog veel aanvallers fit raken dit seizoen. Al zou Saka begin april opnieuw op het veld kunnen staan.

Maar op dit moment wordt er dus gekeken naar Trossard en co om de doelpunten te maken voor Arsenal. Onze landgenoot zal ongetwijfekd gebrand staan om zich voor eens en voor altijd in de basisopstelling van Arteta te metselen.