Da's durven! Anderhalf miljard aan transfers uitgegeven en dan uitpakken met... "We hebben geen spits"

Chelsea leek een tijdlang terug aan de top van de Premier League, maar na een sterke start in de slipstream van koploper Liverpool, zakte de ploeg weg. Vrijdag werden The Blues op de rooster gelegd door Brighton & Hove Albion, met een opvallend gebrek aan aanvalskracht als belangrijkste kritiekpunt.

Ondanks enorme uitgaven van 500 miljoen euro aan spitsen, blijkt Chelsea nog steeds te worstelen zonder een echte afmaker. De BBC vatte het treffend samen: "Na anderhalf miljard pond heeft Chelsea nog geen spits."

Dit benadrukt de grote uitgaven van Chelsea sinds de overname door Todd Boehly, zonder dat het team in staat was om een spits van hoge kwaliteit aan te trekken. Tot nu toe heeft geen van de nieuw aangetrokken aanvallers zich bewezen.

Trainer Enzo Maresca bevestigde het probleem na de nederlaag tegen Brighton. "Voetbal is erg lastig als je geen spits hebt. In de 'final third' hebben we veel moeite", gaf hij toe. Maresca verwees hierbij naar het verlies van Nicolas Jackson, die tot dat moment al negen keer scoorde in de Premier League, maar door blessure ontbreekt in de laatste wedstrijden. Noni Madueke viel ook uit, waardoor de keuzes voor Maresca in de aanval verder afnamen.

De situatie lijkt extra problematisch, aangezien Chelsea 500 miljoen euro uitgaf aan aanvallers, maar in de wedstrijd tegen Brighton geen enkel schot op doel produceerde. "Zeventig procent balbezit, maar geen redding voor de tegenstander", aldus de BBC. Cole Palmer zit de laatste tijd dan ook nog in een dip. Hij staat nu al vier duels op rij droog.

Desondanks verdedigde Maresca zijn sterspeler: "Voetbal is een teamsport. Dit is geen tennis. Het ligt niet alleen aan Cole. Het ligt aan het hele team." Maar de vraag blijft of Chelsea het tij snel kan keren en een oplossing kan vinden voor hun spitsenprobleem.