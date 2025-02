Hier heeft Rayane Bounida lang op gewacht: "Het is een droom die uitkomt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Toen hij 13 minuten voor het einde van de wedstrijd het veld op kwam, maakte Rayane Bounida zijn debuut in het eerste team van Ajax tegen Almelo. Na de wedstrijd gaf het jonge talent toe dat hij wat te hard had geprobeerd om zich te laten gelden.

Rayane Bounida maakte in de zomer van 2022 de overstap van Anderlecht naar Ajax. Dit seizoen zat hij voor het eerst bij de selectie van Ajax, begin deze maand. Twee weken later mocht hij al zijn eerste minuten maken, tegen Heracles Almelo.

De 18-jarige aanvallende middenvelder is ambitieus en wil zijn tijd niet verspillen. Onlangs heeft hij enige druk uitgeoefend op Ajax door een plek in de A-kern te eisen, wat heeft geleid tot zijn contractverlenging. Deze week heeft Bounida zich tot juni 2028 aan Ajax verbonden. Hij heeft een verlenging van drie jaar ondertekend, met een optie voor een vierde jaar.

Zijn bedoeling is om snel te laten zien dat hij Anderlecht op het juiste moment heeft verlaten en dat hij zich bij Ajax zal vestigen als een belangrijke speler. Hij lijkt goed op weg, ook al is de weg nog lang.

Na zijn debuut was Bounida uiteraard tevreden. "Ik ben blij, ik heb zojuist mijn debuut gemaakt in een volle Johan Cruijff Arena. Het is een droom die uitkomt en het houdt hier niet op. Ik wil meer en meer herinneringen zoals deze creëren."

"Ze vertelden me om kalm en slim te zijn met de bal, maar ik denk dat ik iets te veel heb willen laten zien", besluit hij bij ESPN. Een invalbeurt dat zeker een positief signaal is voor hem.