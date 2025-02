Iedereen zegt hetzelfde over Standard-speler en hij zal het niet graag horen: "De keuze van Leko is een ernstige fout"

Standard heeft opnieuw verloren van Genk. Hoewel de prestatie, vooral in de tweede helft, niet beschamend was, blijft doelman Gavin Bazunu voorlopig allerminst overtuigen.

Net zoals tegen Westerlo kan de Ierse keeper niet als enige schuldige worden aangewezen voor de nederlaag tegen een sterk Genk. Toch liet hij bij zijn debuut in Sclessin een kans liggen om indruk te maken en zijn ploeg punten te bezorgen.

Bazunu begon onzeker aan de wedstrijd en leek nog minder vertrouwen te hebben na een harde botsing met Henry Lawrence. De rechtsachter moest in de rust noodgedwongen afhaken. Analist en voormalig doelman Silvio Proto ziet echter een ander probleem: "Ik denk dat Standard het tweede doelpunt niet zou hebben geïncasseerd met Epolo in doel", verklaarde hij aan RTL. "Je ziet dat hij echt op zijn lijn blijft."

Voor Proto spreekt vooral het tweede tegendoelpunt boekdelen. Tolu Arokodare kon in duel de Luikse verdediging aftroeven, terwijl Bazunu niet uitkwam om in te grijpen.

"Eigenlijk heeft hij de stijl van doelmannen van over het Kanaal. Vroeger kwamen die keepers uit hun doel, nu helemaal niet meer. Het zijn lijndoelmannen. Ze hebben verdedigers van 1 meter 95 voor zich", analyseert hij.

Toch wil Proto Bazunu nog niet afschrijven: "Als hij hier is, moet hij kwaliteiten hebben. Zeggen dat hij slecht is, zou ik niet doen, hij heeft kwaliteiten." Wel stelt hij zich ernstige vragen bij het keepersbeleid van Standard. "De keuze van Leko is een grote fout. De grootste kwaliteit van Arnaud Bodart was het uitkomen op hoge ballen. Ondanks zijn lengte had hij een uitstekende timing en won hij luchtduels. Hij was de beste van België."