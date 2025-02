OFFICIEEL: KAA Gent breekt contract van jeugdproduct open en hij neemt meteen héél mooie woorden in de mond

Matisse Samoise blijft bij KAA Gent. De Gentenaar heeft zijn contract verlengd tot 2028.

Matisse Samoise blijft een Buffalo. KAA Gent laat weten dat de 23-jarige flankspeler zijn contract heeft verlengd tot medio 2028.

De Oost-Vlamingen maakten het nieuws bekend via de sociale media. Samoise had meteen héél mooie woorden veil voor zijn club.

"Onze fans zingen vaak een lied over Gent voor het leven", glimlacht het jeugdproduct. "Die tekst is van toepassing op mij. Ik ben blauw en wit. Ik ben én blijf thuis."

𝙂𝙚𝙣𝙩 𝙞𝙨 𝙫𝙤𝙤𝙧 𝙝𝙚𝙩 𝙡𝙚𝙫𝙚𝙣 💯 #COBW pic.twitter.com/yH0BclgeIJ — KAA Gent (@KAAGent) February 18, 2025

Samoise is een rasechte Gentenaar. Als zijn contract in 2028 ten einde is zal hij twintig jaar voor De Buffalo's gevoetbald hebben. En daar komen mogelijk nog enkele seizoenen bij.