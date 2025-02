🎥 Youri Tielemans slaat weer toe en dwarsboomt Liverpool met geweldig doelpunt

Youri Tielemans kon weer scoren tijdens de wedstrijd tussen Aston Villa en Liverpool op woensdagavond. Ondanks zijn gelijkmaker voorafgaand aan de 2-1 van Watkins slaagden de Villans er niet in om de overwinning tegen de Reds over de streep te trekken.

Terwijl de terugwedstrijden van de tussenronde in de Champions League in volle gang waren, stonden twee teams die in de top 8 geëindigd waren en al geplaatst zijn voor de achtste finales tegenover elkaar in de Premier League op woensdagavond.

Een belangrijke wedstrijd voor beide teams tussen Aston Villa en Liverpool stond op het programma. De Villans, met Youri Tielemans in de basis en de nog geblesseerde Amadou Onana, wilden de zesde plaats van Chelsea heroveren, terwijl Liverpool zijn voorsprong op Arsenal wilde vergroten voor een lastige uitwedstrijd op het veld van Manchester City.

Het was dan ook Liverpool dat al in de eerste helft de score opende. Diogo Jota deed al het werk voordat hij Mohamed Salah bediende, die afwerkte met een schot in de bovenhoek (0-1, 29').

Aston Villa reageerde enkele minuten later. Een vrije trap vanaf links, een voorzet en diverse stuiten in het strafschopgebied, voordat Youri Tielemans met een knap schot de score gelijk trok (1-1, 38'). Aston Villa kwam zelfs op voorsprong vlak voor de pauze, via Watkins (2-1, 45+3').

Met slechts één nederlaag in de Premier League dit seizoen, maakte Liverpool gelijk op het uur via Alexander-Arnold. Een spectaculaire gelijkspel, dat niemand echt helpt op het gebied van punten. Het is het tweede gelijkspel in drie competitiewedstrijden voor de Reds, na de 2-2 tegen Everton.