Al Nassr vreest voor veiligheid van Cristiano Ronaldo en weigert te spelen in Iran

Al-Nassr weigert de reis naar de Iraanse hoofdstad Teheran te maken voor de wedstrijd in de Aziatische Champions League. De club vreest voor de veiligheid van Portugese superster Cristiano Ronaldo. In 2023 speelde Al-Nassr al eens in Teheran en toen werd hun teamhotel bestormd door duizenden fans.

“Gezien Ronaldo’s slechte ervaring in Teheran vorige keer, zou de wedstrijd op neutraal terrein gespeeld moeten worden." Dat is de boodschap van Al-Nassr aan het adres van de Iraanse club Esteghlal, beweert persbureau DPA. Volgens Iraans nieuwsportaal Varzesh3 heeft de hoogste Iraanse voetbalfunctionaris het verzoek van de Saoedische club afgewezen. Esteghlal zegt dat er maatregelen zijn genomen om Ronaldo & co een prettig verblijf in Teheran te garanderen. Ronaldo-gekte Wanneer Al-Nassr en Ronaldo in 2023 voor de eerste keer in Teheran waren voor hun duel tegen Persepolis in de Aziatische Champions League, heerste er een absolute Ronaldo-gekte in de Iraanse hoofdstad. Het begon met honderden voetbalfans die de spelersbus van Al-nassr volgden. 's Avonds bestormden duizenden fans dan weer het spelershotel. Deze incidenten maakten dat Al-Nassr geen risico's wil nemen en een andere locatie eist. Op 3 maart zou Al-Nassr het moeten opnemen tegen Esteghlal in de achtste finales van de AFC Champions League Elite. Op welke locatie dit zal zijn, is nog niet geweten.