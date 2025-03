Zijn makelaar is er zeker van: 17-jarig toptalent gaat verlengen bij Barcelona

Zaakwaarnemer Jorge Mendes komt met goed nieuws voor de fans van FC Barcelona. Toptalent Lamine Yamal (17) gaat vast en zeker zijn contract bij de Catalanen verlengen. Als we zijn makelaar mogen geloven natuurlijk.

Pas 15 jaar oud was Yamal, toen hij zijn debuut mocht maken voor FC Barcelona. Sindsdien gaat het hard voor het ondertussen 17-jarige goudhaantje. In zijn debuutseizoen voor de blaugrana speelde Yamal 50 wedstrijden en scoorde hij zevenmaal en zorgde hij voor evenveel assists.

Ook bij de nationale ploeg liep het goed voor Yamal. Afgelopen zomer won hij met Spanje het Europees kampioenschap, waarin hij een basispion was en samen met Nico Williams de volledige voetbalwereld in vervoering bracht met zijn talent.

PSG op de loer

Ook dit seizoen loopt het lekker voor Yamal. De jonge winger zit in 35 wedstrijden al aan dubbele cijfers in zowel goals (11) als assists (16). Yamal heeft nog een contract bij Barcelona tot 2026, en de blaugrana zouden dat graag verlengen.

Vooral omdat er kapers op de kust zouden zijn. Volgens verschillende transfergeruchten zou Paris Saint-Germain interesse hebben om flink wat geld neer te leggen voor Yamal. Gelukkig heeft zijn zaakwaarnemer, Jorge Mendes, goed nieuws.

De Portugese makelaar had in Benfica een gesprek met het bestuur van Barcelona, daags voor de wedstrijd tussen Barcelona en Benfica in de Champions League. "Lamine Yamal gaat met zekerheid zijn contract verlengen", zei Mendes tegen de pers. Slecht nieuws voor PSG en de rest, fantastisch nieuws voor alle Catalanen.