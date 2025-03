Ex-Rode Duivel begrijpt boze Casteels: "Hij verdient meer krediet"

Koen Casteels is geen Rode Duivel meer, dat liet hij zondag weten bij MidMid. Olivier Deschacht zei al even wat hij ervan vindt.

Koen Casteels zal niet meer in actie komen voor de Rode Duivels. De doelman van Al-Qadsiah kondigde bij MidMid officieel zijn afscheid van de nationale ploeg aan.

Hij wees naar Thibaut Courtois, die volgens hem veel te makkelijk is mogen terugkeren naar de Rode Duivels na alles wat er is gebeurd. Naar eigen zeggen geen kritiek op Courtois, wel op de KBVB.

Olivier Deschacht liet zich bij DAZN al even uit over het onderwerp. Kan hij Casteels begrijpen? "Absoluut hè. Hij doet het goed en toch doet men héél veel moeite om Thibaut terug te halen."

"Wat eigenlijk ook niet heel onterecht is", gaat hij verder. "Hij blijft de beste keeper die België ooit gehad heeft. Het is dubbel. Het is moeilijk om een kant te kiezen."

"Je hebt Thibaut Courtois, momenteel beste keeper van de wereld. Je hebt Koen Casteels die het twee jaar héél goed gedaan heeft, geen fouten gemaakt. Hij verdient ook iets meer krediet natuurlijk", besluit Deschact.