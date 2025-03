Speelt 'De Spor' binnenkort in 1A? "Een promotie zullen we nooit laten liggen, maar..."

Sporting Hasselt is bezig aan een sterk seizoen en mag nog altijd dromen van promotie. Trainer Frédéric Frans speelt daarin een grote rol.

De voormalige verdediger zet niet alleen sportieve stappen met zijn team, maar ziet ook de club als geheel snel groeien. Toch blijft hij realistisch: promotie zou een mooie beloning zijn volgens hem, maar Hasselt moet effectief klaar zijn voor de stap hogerop.

“Sam Kerkhofs weet wat nodig is om de club naar 1B te brengen. Veel teams groeien sportief, maar blijven op andere vlakken ter plaatse trappelen. In Hasselt proberen we alles in evenwicht te houden", legt Frans uit in De Gazet van Antwerpen.

De club maakt grote sprongen, zowel op als naast het veld. Zo bracht de wedstrijd tegen Bilzen 4000 supporters op de been, wat volgens Frans extra (financiële) organisatie vereist.

Is promotie haalbaar?

Op sportief vlak doet Sporting Hasselt het uitstekend en staat de ploeg momenteel tweede, op zeven punten van leider Jong Gent. De club streed in december nog mee om de herfsttitel, maar de Gentse beloftenploeg blijkt voorlopig de sterkste in de reeks te zijn.

Hoewel een promotie binnen handbereik lijkt, is de vraag of dat op dit moment de beste stap zou zijn voor 'De Spor'. "Een promotie zullen we nooit laten liggen, maar het zou op dit moment een vergiftigd geschenk zijn. In een vijftal jaar moet deze club de stap naar eerste kunnen zetten", besluit Frans.