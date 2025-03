Done deal: Standard ziet plots speler vertrekken naar de andere kant van de oceaan

Na een moeilijk seizoen bij Standard Luik, krijgt Souleyman Doumbia een nieuwe kans in de Major League Soccer (MLS). De deal lag al een paar dagen in de pijplijn, maar is nu definitief en helemaal in kannen en kruiken.

De Ivoriaanse verdediger van Standard Luik Souleyman Doumbia staat op het punt een nieuwe ervaring te beleven in de Major League Soccer (MLS). Speeltijd gezocht Hij wordt uitgeleend aan Charlotte FC voor het seizoen 2025. Daar hoopt hij weer speeltijd te vinden en zijn carrière nieuw leven in te blazen. In januari 2024 kwam Doumbia vrij bij Standard nadat hij Angers had verlaten in de zomer van 2023, maar hij slaagde er niet in om zich door te zetten in de Luikse ploeg. Hij was vaak geblesseerd en gedegradeerd tot de rol van invaller. Souleyman Doumbia prêté au Charlotte FC pour la saison 2025 → https://t.co/hgvDyLjJed 📄#RSCL #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/g2Thr97KaI — Standard de Liège (@Standard_RSCL) March 12, 2025 Dit seizoen wist de linksback de clubleiding en fans van Standard niet te overtuigen. Ondanks zijn fysieke kwaliteiten en ervaring in de Ligue 1, hebben zijn terugkerende blessures hem ervan weerhouden zijn plek te vinden in het spelsysteem van de club en Ivan Leko. Deze uitleenbeurt aan Charlotte FC biedt hem dus de kans om zichzelf op 28-jarige leeftijd te herpakken en te bewijzen dat hij nog veel te bieden heeft op het veld.