Marc Degryse heeft nog een dringende boodschap over het ontslag van Jonas De Roeck

Het was toch wel een verrassing dat Royal Antwerp FC afscheid nam van trainer Jonas De Roeck. Voor een onmiddellijk shockeffect zorgde dat ook niet.

Een speeldag voor het einde van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League ligt de top zes helemaal vast. Het laatste ticket was voor KAA Gent.

De Buffalo’s gingen met 0-1 winnen op bezoek bij Royal Antwerp FC, terwijl uitdager Standard het onderspit moest delven tegen Union SG. En zo lag de top zes vast.

“KAA Gent staat op zijn waarde gerangschikt. Je bent geneigd om te denken dat ze met Milicevic in goede handen zijn. Hij kent het huis, hij heeft de steun van het publiek, en heeft nu toch een serie kunnen neerzetten van negen competitiewedstrijden zonder nederlaag”, zegt Marc Degryse in Het Laatste Nieuws.

Dat uitgerekend The Great Old de tegenstander was die KAA Gent zekerheid gaf over een plekje in de Champions’ Play-offs is voor Degryse ook niet zo opvallend.

“De prestatie van Antwerp is wat mij betreft de bevestiging dat niet alles de schuld was van Jonas De Roeck”, gaat de analist verder. “Ik heb de indruk dat de bestuurstop de selectie een beetje overschat. Hadden zij dan gedacht dat Antwerp van vandaag op morgen ineens geweldig zou voetballen?”