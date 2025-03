KV Mechelen hoopt op een paar stevige deals, dit zijn de jongens die deze zomer geld moeten opleveren

KV Mechelen heeft het behoud in de JPL veiliggesteld en kan stilaan vooruitblikken op volgend seizoen. Hoewel de club nog ruim 10 miljoen euro incasseerde met transfers als die van Mukau naar Lille en Garananga naar Kopenhagen, lijken dergelijke miljoenendeals dit jaar minder waarschijnlijk.

Toch zijn er enkele spelers die interesse wekken op de transfermarkt. Eén van hen is Bill Antonio. De snelle flankaanvaller uit Zimbabwe zag zijn doorbraak vorig seizoen geremd door een zware knieblessure. “Als Bill vorig jaar die blessure niet had opgelopen, hadden we daar ook een serieus bod voor kunnen krijgen", stelt technisch directeur Tim Matthys.

Antonio scheurde in maart 2024 zijn voorste kruisband en moest maandenlang revalideren. Nu hij terug fit is, zou hij opnieuw in de kijker kunnen lopen. Naast Antonio is ook José Marsà een speler die mogelijk de aandacht trekt van buitenlandse clubs. D

e 23-jarige Spaanse verdediger werd in de zomer voor amper 160.000 euro weggeplukt bij FC Andorra en groeide meteen uit tot een vaste waarde in de defensie van Malinwa. “José speelt een goed seizoen en dat voelen we ook. Niets concreets, maar vanuit Spanje begint er wel interesse te komen, ja", bevestigt Matthys.

Volgens gegevens van Transfermarkt heeft Marsà momenteel een marktwaarde van ongeveer 1,2 miljoen euro. Met een contract dat nog loopt tot 2027 kan KV Mechelen bij een eventuele transfer dus een stevige winst boeken.

Voorlopig staat er voor KV Mechelen zelf niet veel meer op het spel dit seizoen. In de laatste wedstrijd tegen Dender en in Play-off II kan de club zonder druk spelen. Dat biedt de kans om jonge spelers zoals Antonio en Marsà nog extra minuten te geven en hun marktwaarde verder op te krikken.

De transferzomer zal voor Malinwa dus wellicht minder hectisch verlopen dan vorige keer, maar dat betekent niet dat er geen beweging zal zijn. De komende maanden zullen uitwijzen of de interesse in Antonio en Marsà zich effectief vertaalt in concrete aanbiedingen.