'Club Brugge wees bod van 15 miljoen euro af voor sterkhouder: Italiaanse topclub ving bot'

Club Brugge heeft dit seizoen veel indruk gemaakt. Ook heel wat spelers op individueel vlak, dat is duidelijk. Blauw-zwart zou zelfs al een serieus bod hebben afgewezen voor een smaakmaker.

AC Milan heeft afgelopen winter geprobeerd om Christos Tzolis binnen te halen, maar Club Brugge gaf niet toe. Volgens informatie van het Griekse medium SPORT24 had de Italiaanse club een bod van 15 miljoen euro uitgebracht, met bonussen. Het Brugse bestuur sloot de onderhandelingen snel af.

De interesse van de Rossoneri voor Tzolis is niet verrassend. Sinds zijn komst naar België heeft de Griekse international schitterende prestaties geleverd in het shirt van Club Brugge, met 13 doelpunten en tien assists in 45 wedstrijden. Zijn prestaties hebben natuurlijk de belangstelling gewekt van prestigieuze clubs, maar Club had geen enkele intentie om hem zo snel te laten vertrekken.

De beslissing van Club kan ook verklaard worden door zijn transferbeleid. De winterse transferperiode is zelden het ideale moment om een sleutelspeler te verkopen, vooral wanneer hij een cruciale rol speelt in het lopende seizoen.

Het Milanese bod werd door de leiders als aanzienlijk ontoereikend beschouwd, aangezien zij de waarde van Tzolis veel hoger inschatten. Volgens verschillende bronnen is Brugge zelfs niet bereid om onderhandelingen te starten voor een bedrag lager dan 25 miljoen euro.

Deze financiële eis toont aan hoe cruciaal de club Tzolis beschouwt als een kostbaar bezit en een langetermijninvestering. Hij kan uiteraard ook nog een rol spelen in de titelstrijd dit seizoen...