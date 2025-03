Jong doelmannentalent met bekende achternaam maakt dit weekend zijn debuut voor jonge Duivels: transfer naar JPL op komst?

Kjell Peersman, zoon van ex-Anderlecht-doelman Tristan Peersman, maakt zich op voor zijn debuut bij Jong België. De 20-jarige doelman wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan Lierse SK, waar hij zich steeds beter ontwikkelt.

Zijn sterke prestaties op het tweede niveau van het Belgische voetbal hebben hem nu een plek in de beloftenploeg van de Rode Duivels opgeleverd. Bij Lierse heeft Peersman ervaren hoe het is om echt voor de prijzen te spelen.

Anders dan bij Jong PSV, waar ontwikkeling centraal staat, voelt hij nu de druk van resultaten. "Bij Lierse mag je geen fouten maken, want dat kan het verschil betekenen tussen promotie en een verloren seizoen", geeft hij toe in het Eindhovens Dagblad. Die druk lijkt hem goed te doen, want hij is een van de uitblinkers bij zijn club.

De jonge keeper was jarenlang een groot talent in de jeugdopleiding van PSV en tekende in 2022 een contract tot 2026. Toch lijkt een terugkeer naar Eindhoven onwaarschijnlijk. "PSV zal na dit seizoen waarschijnlijk een ervaren doelman nodig hebben", zegt Peersman, die eerder aangaf graag een stap hogerop te willen zetten.

Een transfer naar de Belgische hoogste klasse ligt voor de hand, maar ook buitenlandse clubs tonen interesse. Zijn keuze om speeltijd te verkiezen boven een lucratief buitenlands avontuur loont nu al. De uitnodiging voor Jong België is daar het bewijs van.

Dit weekend kan hij zijn debuut maken tegen Andorra, een belangrijke mijlpaal in zijn carrière. "Op mijn leeftijd moet je gewoon spelen. Het geld komt later wel", klinkt het vastberaden.

Voor België is Peersman een talent om in de gaten te houden. Met zijn lengte, reflexen en rustige uitstraling onder de lat zou hij in de toekomst de opvolger kunnen worden van de huidige generatie Rode Duivels-doelmannen. Zijn ontwikkeling bij Lierse is daarin een belangrijke stap.