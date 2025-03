Frédéric Frans windt er geen doekjes om na dramatisch nieuws: "Dat is de hel"

Sporting Hasselt moet het de rest van het seizoen waarschijnlijk zonder Nicolas Orye doen. De spits liep een barst in zijn rechterkuitbeen op en zal weken out zijn. Trainer Frédéric Frans noemt het een zware domper, maar blijft optimistisch.

Trainer Frédéric Frans windt er in Het Belang van Limburg geen doekjes om. "Je topschutter in vorm verliezen, dat is de hel." Met 15 doelpunten in 25 wedstrijden is Orye de absolute sterkhouder in de aanval.

Toch blijft Frans positief. "Als je ziet hoe die andere jongens hun kans kregen en ook grepen in Ninove, stelt mij dat wel tevreden. Er is niet voor niets een grote kern samengesteld in de zomer."

Daarnaast is er ook goed nieuws: Sam Valcke keert terug na een blessure. Al is hij nog niet klaar voor een volledige wedstrijd.

Ook de jonge Junior Mbaku-Mbabit zou extra speelminuten kunnen krijgen. De 16-jarige aanvaller heeft snelheid en kracht, maar Frans beseft dat hij nog tijd nodig heeft om helemaal door te breken.

Blijft Orye?

Ondertussen blijft ook de toekomst van Orye onzeker. Zijn contract loopt af in de zomer, en het is nog onduidelijk of hij zal verlengen bij de club of een nieuwe uitdaging (hogerop?) aangaat.