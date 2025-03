Plots is het echt even zwarte sneeuw op Anfield Road: Liverpool krijgt nog maar eens een opdoffer te verwerken

Je zou denken dat alles rozengeur en maneschijn is bij Liverpool, dat afstevent op de titel in de Premier League. In recente tijden is dat zeker niet waar.

Met nog negen speeldagen te gaan geniet Liverpool in de rangschikking nog altijd een comfortabele voorsprong van twaalf punten op eerste achtervolger Arsenal. Die titel lijkt er dus echt wel te komen onder leiding van Arne Slot. Dat neemt niet weg dat goed nieuws de laatste tijd ver te zoeken is voor de ploeg van de Nederlandse manager.

De slechtnieuwsshow begon op 11 maart. Ondanks een voorsprong uit de heenmatch slaagde Liverpool er niet in om zich in eigen huis te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. PSG wiste de score uit het Parc des Princes uit door zelf met 0-1 te winnen op verplaatsing. In de strafschoppenreeks trok Liverpool aan het kortste eind.

Liverpool is al een prijs misgelopen

Het was vooral jammer voor doelman Alisson Becker, die voornamelijk in Parijs een briljante prestatie leverde. Vijf dagen later kreeg Liverpool de kans om die kater door te spoelen door al een eerste prijs te pakken: de League Cup. In de finale liep het echter schromelijk mis. Er werd met 1-2 verloren van Newcastle United. Voor een trofee is het dus wachten op de titel.

Het is wel onzeker in hoeveel competitiematchen Liverpool nog een beroep kan doen op sterkhouder Alisson. Die zat in de selectie van de Braziliaanse nationale ploeg maar zal vroegtijdig naar Liverpool terugkeren. Dat heeft de Engelse club zelf bekendgemaakt. Alisson stond onder de lat in de interland tegen Colombia maar moest in het slotkwartier naar de kant.

Alisson geblesseerd

Een botsing met de Colombiaan Sanchez heeft Alisson opgezadeld met een blessure. De medische staf van Liverpool zal ook nog verder onderzoeken hoe erg het is. Als Alisson een tijdje moet revalideren, is dat een volgende domper voor de leider in Engeland. Brazilië won overigens van Colombia met 2-1.