Romelu Lukaku behoort tot de legenden van het internationale voetbal: enkel Messi en Ronaldo blijven wellicht buiten schot voor Big Rom

2574

Op collectief vlak is het miserie troef bij de Duivels, maar Romelu Lukaku heeft toch maar mooi zijn 86e doelpunt gescoord voor het Belgische nationale team. Hij is nu de zesde beste doelpuntenmaker in de geschiedenis bij de nationale ploegen.

Romelu Lukaku zorgde er donderdag voor dat de avond nog relatief goed startte voor België tegen de Oekraïners. De eerste helft was al niet van topkwaliteit, maar België stond bij de rust wel op voorsprong dankzij een doelpunt van Lukaku. Zo zit de beste schutter in de geschiedenis van de Rode Duivels aan zijn 86e treffer voor de nationale ploeg. Deze buitengewone verwezenlijking helpt hem om een plekje te veroveren in de ranglijst van de beste doelpuntenmakers ooit bij de nationale ploegen. Wie nu nog voor hem staat, is moeilijk te passeren. Het zijn Cristiano Ronaldo (135 doelpunten), Lionel Messi (112 doelpunten) en drie spelers uit de Aziatische competities. Lukaku in achtervolging op Aziaten 'Big Rom' staat nog achter de gepensioneerde Maleisische spits Mokhtar Dahari (89 doelpunten), de Indiër Sunil Chhetri (95 doelpunten en nog steeds scorend deze week bij zijn terugkeer in de nationale ploeg, een jaar na zijn internationale pensioen) en de eveneens gestopte Iraniër Ali Daei, die 108 doelpunten heeft gemaakt. Richting het einde van zijn carrière zou Romelu Lukaku iedereen kunnen inhalen... behalve Messi en Ronaldo, waarschijnlijk. Zij zijn dan ook 'hors catégorie' en zijn naast echte doelpuntenmachines ook complete wereldsterren. Het zou heel mooi zijn voor Lukaku als hij op een verdienstelijke derde plek in deze rangschikking kan belanden. Lukaku klimt naar 𝗦𝗜𝗫𝗧𝗛 op de lijst van all-time internationale doelpuntenmakers 😲🇧🇪 pic.twitter.com/CznTN8v9N0 — 433 (@433) 20 maart 2025 Marc Degryse voorspelde in de VTM-studio alvast dat Lukaku waarschijnlijk tijdens het WK het aantal van de honderd doelpunten voor de Rode Duivels zal halen.