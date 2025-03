Rupel Boom verspilt alweer zure punten in titelrace, al is nog alles mogelijk

Rupel Boom heeft dit weekend, net als in de heenwedstrijd, opnieuw niet kunnen winnen van Berchem Sport. Het gelijkspel voelt voor Boom als een nederlaag aan.

Berchem scoorde na ruim een halfuur spelen via Noah Van Horick. Even later kreeg de thuisploeg zelfs een strafschop. Een 2-0 voorsprong leek dichtbij, maar doelman Jason Janssens stopte de strafschop van Kenneth Boakye.

In de tweede helft had Rupel Boom het zichtbaar moeilijker om gevaarlijk te zijn. Toch konden de Boomkes in de 84ste minuut tegenprikken via Mats Heyvaert.

Toch gaf het doelpunt in de slotfase trainer Sam Vermeylen geen voldoening. "Net als vorige week laten we ook vandaag twee haalbare punten liggen. Als je die wel pakt, sta je los op kop met nog vier weken te gaan", aldus de trainer van Rupel Boom in de Gazet van Antwerpen.

De Boomkes staan momenteel samen met Houtvenne aan de leiding met 53 punten. Rupel Boom trekt zaterdag naar Mechelen B.