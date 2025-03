Zat Gill Swerts voor de laatste keer op de bank bij de Rode Duivels? Coach schept zelf meer duidelijkheid

Gill Swerts is mogelijk voor de laatste keer als beloftencoach van de Rode Duivels actief geweest aangezien zijn contract afloopt. Vincent Mannaert zal binnenkort een beslissing moeten nemen.

In dezelfde periode als de barrage van de Rode Duivels in de Nations League, speelde de nationale U21-ploeg vorige week twee vriendschappelijke wedstrijden tegen Zweden en Andorra, en behaalde twee overwinningen (1-2 en 4-0).

Een goed teken voor Gill Swerts, die een nieuw tijdperk met dit team zou willen starten na de mislukte kwalificatie voor het EK U21 2025, na het verlies tegen Tsjechië in de barrage.

Gill Swerts wil blijven, maar wat zal Mannaert beslissen?

De coach van de Rode Duivels U21 zal echter deze zomer uit zijn contract lopen en hij weet nog niet of het verlengd zal worden. Hij zou dus voor het laatst tegen Andorra hebben kunnen gecoacht, afgelopen zondag. Maar dat is niet wat hij wil.

"De federatie weet dat ik een doel voor ogen heb met deze nieuwe generatie en we hebben al gesproken over de wens om samen door te gaan. De afgelopen maanden waren druk voor iedereen bij de Belgische Voetbalbond, met veel interne veranderingen. De zaken vallen langzaam op hun plek en ik hoop binnenkort meer nieuws te hebben", zei hij aan Nieuwsblad.

In een groep met Denemarken, Oostenrijk, Wit-Rusland en Wales zullen de Belgische U21-spelers het niet makkelijk hebben. Hun campagne begint met een trip naar Wit-Rusland begin september. Met of zonder Gill Swerts aan het roer? We zullen binnenkort meer duidelijkheid krijgen...