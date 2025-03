Grote onrust bij Standard, demonstraties zijn niet uitgesloten: Leko reageert

Terwijl de situatie van de club nog steeds onzeker is en de supporters van plan zijn om eerste protestacties tegen A-Cap te organiseren, roept Ivan Leko op tot steun van de fans vóór de wedstrijd tegen Mechelen en het begin van de Europe Play-Offs.

Terwijl de sportieve situatie van Standard beter is dan verwacht enkele maanden geleden, bevindt de club zich nog steeds in financieel zwaar weer en is nog niet verkocht. Ondanks verschillende aanvankelijk als interessant beschouwde biedingen geeft A-Cap geen teken van leven meer en lijkt het de tijd te willen rekken, of zelfs de club te willen behouden, tot groot ongenoegen van alle supporters.

De supporters, ongelooflijk geduldig sinds de start van de neerwaartse spiraal, beginnen zich te manifesteren. Aan het einde van deze week werd een verklaring gepubliceerd door alle supportersgroepen en de Rouches Family, waarin de eerste acties tegen A-Cap worden aangekondigd als het verkoopproces van de club niet snel versnelt.

Ivan Leko roept op tot steun voor het team in plaats van buiten het sportieve domein

Een slecht nieuws voor de spelersgroep en Ivan Leko, die natuurlijk hopen dat hun supporters voor de volle 100% achter hen staan om de overwinning te behalen tegen Mechelen en in het algemeen de eerste plaats te pakken in de Europe Play-offs, in plaats van zich te concentreren op zaken buiten het sportieve. De hoofdtrainer heeft hier vrijdag over gesproken tijdens een persconferentie.

Ik begrijp heel goed dat mensen lijden onder de situatie, maar we moeten proberen er niet te veel aan te denken en het team te steunen."

"We weten dat het voor iedereen moeilijk is. Het personeel, de spelers, iedereen die in de club werkt, de supporters. Maar om dat te doen, kost het energie. De situatie ligt niet in onze controle, we hebben al genoeg gesproken over de toekomst, maar we weten niet wat die zal brengen. Ik begrijp heel goed dat mensen lijden onder de situatie, maar we moeten proberen er niet te veel aan te denken en het team te steunen."

Ondanks deze situatie probeert de huidige directie al een deel van de kern voor volgend seizoen samen te stellen. Verschillende spelers, vooral in de verdediging, behoren al tot de club (zie hier) en deze week is de aankoopoptie van Dennis Ayensa gelicht. Een goed signaal voor iedereen.

"Dennis is een zeer goed signaal. Hij heeft het verdiend, hij geeft alles en draagt het DNA van de club. Hij is niet de enige, we zouden ook graag de optie van andere spelers lichten, maar dat is niet mogelijk in de huidige situatie. Vorig jaar begonnen we het seizoen met 3 spelers uit 1A. Hier zouden volgens de projecties 13-14 moeten zijn. Dus zullen we 8 of 9 spelers moeten aantrekken, geen 20. Het is niet ideaal, maar niet meer zo rampzalig."

Recrutering interesseert me niet echt, ik wil me concentreren op het veld"

Met een financieel verantwoordelijke die CEO wordt en een club die nog steeds op zoek is naar een nieuwe sportief directeur, zou Ivan Leko iets te zeggen kunnen hebben over het rekruteringsbeleid van de Rouches. De Kroaat geeft er echter de voorkeur aan om zich daar buiten te houden om zich te kunnen concentreren op het veld.

"Ik houd niet van deze discussies, ik ben coach om op het veld te zijn, niet bij het rekruteren. Ik geef mijn mening, praat over de profielen die het team nodig heeft, maar ik bemoei me liever niet met transfers of het clubbeleid", zo concludeerde hij.