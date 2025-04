Fabrizio Romano voorspelt volgende toptransfer voor Rode Duivel: 'Transfersom is op enkele maanden tijd verdubbeld'

Eintracht Frankfurt huurde Arthur Theate aanvankelijk van Stade Rennes. Lang heeft onze landgenoot er niet over gedaan om te overtuigen in Duitsland.

Frankfurt gooide ondertussen dertien miljoen euro op tafel voor Theate. De 24-jarige verdediger zette dan weer zijn krabbel onder een contract tot medio 2029 bij Die Adler.

🚨 Arthur Theate situation, one to follow in summer after excellent performances at Eintracht Frankfurt.



Premier League clubs are tracking the centre back who was close to Al Ittihad last summer then joined Eintracht.



He’s considered key player by the German club. pic.twitter.com/wOPoJwAbD8