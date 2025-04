Moeilijke tijden voor Rode Duivel: "Groot talent in de vuilnisbak"

Zondag verspeelde PSV Eindhoven zijn laatste kans op de titel in de Eredivisie. Het verloor de topper van Ajax.

De landstitel is helemaal weg voor PSV Eindhoven. Voor Aad De Mos is echter nog veel erger hoe Johan Bakayoko in de lampenstad behandeld wordt.

Zondag beperkte zijn rol zich weer tot een invalbeurt van iets meer dan 10 minuten. Aad De Mos ziet dat het voor onze landgenoot helemaal fout loopt, maar dat geldt ook voor heel wat andere spelers.

“Je moet eens kijken waar al die blessures vandaan komen. Is dat gebrek aan vakantie, het aan- en verkoopbeleid, de manier van trainen…?”, klinkt het in Het Eindhovens Dagblad.

De manier waarop PSV met Bakayoko omgaat is voor de Nederlander onbegrijpelijk. “Een groot talent wat ze in de vuilnisbak hebben gegooid. Je moet hem de kans geven.”

De Mos is dan ook duidelijk wat er moet gebeuren. “Peter Bosz heeft geen plan B. Het tweede jaar is altijd enorm moeilijk, de citroen is uitgeknepen bij PSV. Als directie moet je zelf ook in de spiegel kijken. Ik weet niet of ze met elkaar door één deur kunnen. Ze moeten een keer goed de bezem door de selectie halen”, besluit hij.