Héél vreemd: Real Madrid-supporters trakteren eigen sterspeler op striemend fluitconcert

Kylian Mbappé heeft in zijn eerste seizoen bij Real Madrid al 32 doelpunten en vier assists op zijn naam staan in 49 wedstrijden. Toch is de Franse sterspeler niet onomstreden bij de fans van 'Los Blancos'.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Athletic Club, die Real met 1-0 won dankzij een late treffer van Federico Valverde, werd Mbappé uitgefloten toen hij op het grote scherm in het stadion verscheen. Mbappé was afwezig vanwege een schorsing, nadat hij een harde tackle had ingezet op Antonio Blanco van Deportivo Alavés.

Daarnaast kampt hij met een enkelblessure, opgelopen in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal, waardoor hij mogelijk ook de komende duels, waaronder de Copa del Rey-finale tegen Barcelona, moet missen.

Ondanks zijn indrukwekkende statistieken en bijdragen aan het team, lijkt Mbappé moeite te hebben om de harten van de Madridistas volledig te veroveren. De fluitconcerten tijdens zijn verschijning op het scherm suggereren dat een deel van de fans kritisch is over zijn prestaties of gedrag buiten het veld.

Trainer Carlo Ancelotti prees na de wedstrijd de veerkracht van zijn team, dat zich herstelde van de uitschakeling in de Champions League. Hij benadrukte de belangrijke rol van Valverde en de verbeterde teamprestatie in de tweede helft. Ancelotti gaf aan dat de overwinning een positieve toon zet voor de komende wedstrijden, ondanks de afwezigheid van Mbappé.

Real Madrid blijft door deze overwinning in de race voor de La Liga-titel, met een achterstand van vier punten op koploper Barcelona. De komende weken zullen cruciaal zijn, zowel in de competitie als in de Copa del Rey, waarin de ploeg het opneemt tegen aartsrivaal Barcelona.