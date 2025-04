Mihajlo Cvetkovic is niet de vervanger van Kasper Dolberg: Anderlecht is nog niet klaar op de transfermarkt

Het is nu officieel: Anderlecht heeft zijn nieuwe aanvaller beet, Mihajlo Cvetkovic. Maar is hij echt de aangewezen vervanger van Kasper Dolberg? Daar kunnen we onze twijfels bij hebben.

We weten het: de aanvallende sector van RSC Anderlecht zal deze zomer volledig door elkaar worden geschud. Degenen die nog twijfelden of Kasper Dolberg van plan was Sporting deze zomer te verlaten, moeten zijn afstandelijke houding sinds het begin van de Play-offs hebben opgemerkt; de Deen zal niet blijven en de club kan hopen op een behoorlijk bedrag.

Zijn vervanger, Luis Vazquez, overtuigt niet echt. Hij is jong en als er geen fatsoenlijk bod voor hem komt, zou hij kunnen blijven, maar niemand verwacht dat hij titularis wordt en plotseling zijn niveau verhoogt.

Keisuke Goto heeft zijn beperkingen laten zien, Robbie Ure is vertrokken en Gassama Sylla is nog veel te jong om een belangrijke rol te spelen. Kortom: Mihajlo Cvetkovic is slechts de eerste versterking vooraan, waar minstens nog twee spelers zullen aankomen.

Bovendien heeft de Serviër niet het profiel van een targetman of zelfs van een pure nummer 9. In eigen land wordt hij omschreven als een profiel zoals Sergio Agüero, terwijl zijn idool Luis Suarez is.

Bovendien is Mihajlo Cvetkovic slechts 18 jaar oud. We hebben in het verleden gezien dat zelfs zeer getalenteerde jongeren de aanval van paars-wit niet altijd kunnen laten draaien - laten we ons herinneren het duo Fabio Silva-Sebastiano Esposito, van wie het talent onmiskenbaar, maar het toch een flop bleek.

Olivier Renard zal dus zeker blijven werken aan het dossier van een spits voor het seizoen 2025-2026: een grote technische kerel (Noblesse Oblige...) maar ook krachtig en in staat om met zijn rug naar het doel te spelen. Niet per se een kopie van Dolberg, aangezien het gebrek aan betrokkenheid van de Deen in het spel soms de indruk gaf dat Anderlecht met 10 man speelde als het niet goed ging. Eerder een type Vincent Janssen, die afgelopen zondag nog rondliep in het Lotto Park...