Textor heeft weer toegeslagen: komt de promotie van RWDM nu helemaal in het gedrang?

Igor De Camargo zal RWDM niet onder zijn hoede nemen tijdens de barrages voor promotie. John Textor heeft andermaal besloten om een van 'zijn mannen' op de bank te zetten, met een rampzalige timing.

Welk spel speelt John Textor eigenlijk? Dat Yannick Ferrera aan de deur werd gezet na de ontgoocheling in Gaverbeek was al verrassend, maar verklaarbaar: de trainer zelf vond "de oplossing niet meer" en verliet zijn functie zonder spijt.

Voor de play-offs zou een schoktherapie kunnen worden geprobeerd. De tactiek is begrijpelijk en Igor De Camargo, de assistent van Ferrera, kent zijn groep. De voormalige aanvaller van Standard staat ook bekend om zijn mentaliteit: hij is een vechter die zeker de benodigde grinta zou hebben gebracht om tot het uiterste te gaan. Want voetbal is zelden cruciaal in de play-offs voor promotie.

Wie is Gueïda Fofana?

Maar het zal dus niet De Camargo zijn die de zware taak zal hebben om drie keer op rij de finales te winnen om RWDM terug te brengen naar 1A. De 540 minuten in de hel van de club in Molenbeek zullen (als alles goed gaat) met... Gueïda Fofana (33 jaar) op de bank gebeuren.

Een naam die niet onbekend is bij Franse voetballiefhebbers: opgeleid bij Le Havre, sloot Gueïda Fofana zich in 2011 aan bij Lyon en kwam daar met hoge verwachtingen aan. Als Europees kampioen U19 met Frankrijk, zou Fofana het nieuwe gezicht van Lyon moeten worden na het vertrek van Jérémy Toulalan, omringd door jonge talenten als Grenier, Gonalons en Lacazette.

In het begin ging het goed, maar Fofana liep in 2014 een zware blessure op en zou daar nooit helemaal van herstellen. Na langdurige afwezigheidsperiodes dwong een osteonecrose hem om in januari 2017 op slechts 25-jarige leeftijd zijn voetbalschoenen aan de wilgen te hangen. Onmiddellijk begon hij aan zijn omscholing.

Kan hij een stap vooruit zetten en hoofdcoach worden?

Sindsdien werkt Gueïda Fofana bij de jeugdteams van Olympique Lyon. Hij coacht de U14, vervolgens de U17, en wordt vervolgens assistent van het tweede team dat uitkomt in National 2. Sinds 2019 is hij hoofdtrainer van dat team, met in totaal 139 wedstrijden; dit seizoen speelt Lyon B in National 3 en strijdt om promotie.

Met andere woorden: Fofana, met alle respect voor zijn vaardigheden (want laten we eerlijk zijn, geen van ons heeft dit seizoen naar het reserveteam van Lyon gekeken), heeft vrijwel geen ervaring op het hoogste niveau als coach. Erger nog: hij heeft nog nooit een groep volwassenen gecoacht. Lyon B is een U21-team waarvan geen enkele speler ouder is dan 22 jaar.

Levensbelangrijke opdracht

Hij zal aankomen bij een club vol twijfel, waar de supporters de druk op hem zullen leggen na een heel seizoen in de promotie te hebben geloofd, en hij zal geen enkele van de spelers kennen die hij moet leiden - waarvan sommigen bijna net zo oud zijn als hij. Om volledig te zijn, Fofana kent er eigenlijk drie: Achraf Laäziri en Islamdine Halifa, uitgeleend door Lyon, en Mohamed El Arouch, ook een oud-speler van Lyon. Hij heeft ze alle drie ontmoet in het tweede team van Lyon.

Zal het genoeg zijn om snel te integreren, de noodzakelijke schok teweeg te brengen en Lokeren-Temse te domineren, dat nog steeds een reeks van 5 opeenvolgende overwinningen heeft? Misschien. Maar John Textor speelt met vuur... zoals we van hem eigenlijk gewoon zijn.