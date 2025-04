Indrukwekkend record voor Union Saint-Gilloise: een historische reeks

Union Saint-Gilloise bereikt een historische prestatie: vijf overwinningen in vijf wedstrijden in de Champions Play-offs. Een perfecte 15 op 15 die de ploeg van Sébastien Pocognoli naar de top van het kampioenschap brengt.

Union Saint-Gilloise heeft grote indruk gemaakt in het Belgische voetballandschap. Door met 0-1 te winnen op het veld van Club Brugge donderdagavond hebben de mannen van Sébastien Pocognoli een prestatie geleverd die nog nooit eerder is vertoond sinds de invoering van het huidige format van de Champions' Play-offs: vijf overwinningen in de eerste vijf wedstrijden, oftewel een historische 15 op 15.

Historische 15 op 15

Een ongekend record dat Union naar de eerste plaats in de rangschikking katapulteert en bevestigt dat dit team niet zomaar een verrassende gast is in de strijd om de titel, maar wel degelijk een zeer serieuze kanshebber is voor de nationale kroon.

Union overweldigde eerst Antwerp met 5-1 om haar campagne te starten, vervolgens won het autoritair met 0-3 op het veld van AA Gent. Na een overtuigende zege in de hete derby tegen Anderlecht met 2-0, liet de Brusselse club vervolgens Genk, de leider van de reguliere competitie, struikelen in de Cegeka Arena met 1-2. En dan de zege in Jan Breydel dus: 0-1.

Straffe cijfers

Verder maakt Union ook indruk met haar defensieve cijfers. Met slechts twee tegendoelpunten in vijf wedstrijden en drie clean sheets, heeft het de beste verdediging in deze Champions' Play-offs. Solide, gedisciplineerd en perfect georganiseerd, verstikt het team van Pocognoli haar tegenstanders en dicteert het het tempo.

Dankzij deze gouden reeks staat Union nu alleen aan de top met 43 punten, nipt voor Club Brugge (42) en Genk (41), waardoor een spannende ontknoping wordt gecreëerd. En als sommigen de club nog steeds als een romantische outsider zagen, zullen ze nu moeten erkennen dat het de status van favoriet verdient.