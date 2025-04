Opvallend: Eric Gerets zal voor één speciale avond weer coach zijn

Eric Gerets heeft al vele jaren niet meer gecoacht vanwege een ernstig hersenincident dat hem enorm heeft verzwakt. Maar voor het 125-jarig bestaan van OM zal hij zijn taken een laatste keer weer oppakken.

Het is een uitzonderlijke eerbetoon dat aan Eric Gerets (70 jaar) zal worden gegeven door Olympique Marseille op 2 mei. Aankomende vrijdag zal de Zuid-Franse club namelijk haar 125-jarig bestaan vieren, en ter gelegenheid daarvan is Gerets uitgenodigd om het team van legendes te leiden dat zal spelen in het Vélodrome.

De Leeuw van Rekem zal, samen met Gérard Gili, een van de twee coaches zijn tijdens deze galavond in Marseille. Hij zal terugkeren naar de zijlijn die hij kende van 2007 tot 2009 als hoofdcoach.

Toen slaagde Eric Gerets erin om Marseille, dat er slecht voor stond, van de 19e naar de 3e plaats in de Ligue 1 te brengen. Het daaropvolgende seizoen eindigde OM als vice-kampioen van Frankrijk onder zijn leiding.

Sindsdien is de Belg een van de meest gewaardeerde coaches in de moderne geschiedenis van Olympique Marseille gebleven, zoals blijkt uit het eerbetoon dat hem te beurt zal vallen op 2 mei (aftrap om 21.05 uur). Men kan zich voorstellen dat vele voormalige sterspelers van het Marseille-team van toen aanwezig zullen zijn om hun voormalige coach te ontmoeten.

De avond belooft emotioneel te worden voor Eric Gerets. De 'Hall Of Famer' van de Pro League heeft immers sinds 2015 geen plek meer ingenomen op de bank en lijdt sinds een ernstig hersenincident in 2012 aan gevolgen die hem te zeer verzwakten om zijn trainersloopbaan voort te zetten.