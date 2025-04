Vincent Kompany kan dit weekend al kampioen spelen mat Bayern München: dit heeft hij te zeggen in aanloop naar eventuele titelmatch

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Er is een scenario waarbij Vincent Kompany en Bayern München dit weekend al kampioen spelen in Duitsland, maar daarvoor moet ook gekeken worden naar het resultaat van Bayer Leverkusen. De Belgische coach wil alleen naar zijn eigen team kijken.

Vincent Kompany kan zich in het beste geval dit weekend al tot Duitse kampioen kronen met Bayern München. Der Rekordmeister moet daarvoor zelf winnen van Mainz in eigen huis, terwijl Bayer Leverkusen dan punten moet mislopen tegen Augsburg.

Het is een scenario waarbij Bayern dus ook nog naar de concurrent moet kijken. "Ik heb alleen de match tegen Mainz voorbereid", zei Vincent Kompany volgens Het Nieuwsblad. "De wedstrijd is het enige van belang, wat er gebeurt tijdens die 90 minuten. Met alle andere scenario’s ben ik in mijn hoofd niet bezig."

De landstitel is nog niet binnen, maar Kompany wil al wel even zeggen dat hij niet de 'zijne' zou zijn. "Als trainer vind je dat het de spelers zijn die de titel hebben gepakt. Dus ik zou niet zeggen dat het mijn titel is. Het gaat om de spelers."

"Talent bepaalt veel. Ik wil dat ze kans krijgen om zich op hun best te tonen. Ik hoop dat we het kunnen doen, maar het is belangrijk dat de spelers het willen verwezenlijken", gaat hij verder.

Het zou de tweede keer zijn dat Vincent Kompany als trainer kampioen wordt. Eerder deed hij dit al met Burnley in de Engelse tweede klasse. Voor Bayern zou het de 34e landstitel kunnen betekenen.