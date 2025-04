Anderlecht gaat vol voor nieuwe creatieve middenvelder: 21-jarige Nederlander met Italiaanse roots

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht heeft zijn vizier gericht op Luciano Valente, een 21-jarige aanvallende middenvelder van FC Groningen, meldt HLN. Met zijn veelzijdigheid en creatieve spelstijl past Valente perfect in het profiel dat paars-wit zoekt om het offensieve compartiment te versterken.

De Nederlander met Italiaanse roots staat ook op de radar van grote clubs zoals Ajax, Feyenoord, Lazio en Bologna. Valente, geboren in Groningen en opgeleid in de jeugdacademie van de club, maakte in augustus 2022 zijn debuut bij het eerste elftal.

Sindsdien groeide hij uit tot een vaste waarde. Vorig seizoen was hij goed voor zeven doelpunten en acht assists, waarmee hij een belangrijke rol speelde in de promotie van Groningen naar de Eredivisie.

Ook dit seizoen in de Eredivisie weet Valente indruk te maken. Met twee doelpunten en vier assists in negentien wedstrijden bevestigt hij zijn status als creatieve motor op het middenveld. Zijn spel kenmerkt zich door uitstekende techniek, inzicht en een hoge passnauwkeurigheid, kwaliteiten die Anderlecht goed kan gebruiken.

Analisten prijzen Valente om zijn slimme loopacties en zijn vermogen om het spel naar zich toe te trekken. Volgens kenners is hij een speler met een vrije rol die steeds op het juiste moment opduikt op gevaarlijke plekken. Zijn maturiteit op jonge leeftijd maakt hem bijzonder aantrekkelijk voor clubs die op zoek zijn naar aanvallende versterking.

Op internationaal vlak maakte Valente eerder indruk door jeugdinterlands te spelen voor Italië, maar hij koos uiteindelijk voor Jong Oranje, waar hij recent nog werd opgeroepen door bondscoach Michael Reiziger. Hoewel Valente nog tot 2028 onder contract ligt bij FC Groningen, zou een aantrekkelijk bod de situatie kunnen veranderen. Anderlecht, dat zich deze zomer wil versterken met jonge, talentvolle spelers, ziet in Valente een potentiële sleutelspeler voor de toekomst.