FC Barcelona bezorgt Real Madrid serieuze domper in verlengingen: 32ste bekerwinst voor Barça na thriller van formaat

Na verlengingen heeft FC Barcelona de finale van de Copa del Rey gewonnen tegen Real Madrid. Het werd 3-2 na een thriller van formaat.

Het lijkt écht niet het seizoen van Real Madrid te zijn. Na de Champions League-uitschakeling tegen Arsenal, verloren Los Blancos nu de finale van de Copa del Rey tegen FC Barcelona.

Na een halfuur spelen zette Pedri Barça op voorsprong met een geweldige knal. Verder bleef het rustig voor de rust. Ancelotti greep na 45 minuten spelen wel in en liet Kylian Mbappé invallen.

Een goede wissel, want Real kwam na een mindere helft weer helemaal boven water. 20 minuten voor het einde trapte hij zijn club zelf op gelijke hoogte met een knappe vrije trap. Paal-binnen.

Real ging er niet veel later zelfs over, Tchouaméni kopte het leer binnen na een corner. Maar in de 84e minuut maakte Torres er op aangeven van Lamine Yamal 2-2 van, en zo gingen we naar verlengingen.

We leken op een strafschoppenreeks af te stevenen, maar Barça-verdediger Koundé kon het verschil maken. In minuut 116 scoorde hij de 3-2, het winnende doelpunt. Rüdiger kon zichzelf niet meer bedwingen en gooide een object naar de ref.

Hij en Vazquez kregen vanop de bank een rode kaart. Ook Jude Bellingham, die de volle 120 minuten speelde, werd helemaal op het einde van de partij uitgesloten. Barça wint zo voor de 32e keer in zijn geschiedenis de Spaanse beker.