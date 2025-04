Ex-ploegmaat Dries Mertens en voormalig speler van Patro en Tongeren in België opgepakt en veroordeeld voor... gewapende roof

Vier jaar geleden stond Nathan A., een 23-jarige Nederlander, nog op het oefenveld bij Napoli naast Dries Mertens. Vandaag is hij in de rechtbank van Kortrijk veroordeeld voor zijn rol in een gewapende roof langs de E17 in Marke.

Samen met landgenoot Yasser A. had hij het gemunt op de inhoud van een gehuurde Mercedes, vermoedelijk gelinkt aan drugshandel. De feiten speelden zich af op 24 juli 2024. Gewapend en gemaskerd dwongen de daders een bestuurder zijn autosleutels af te geven. ANPR-camera’s brachten aan het licht dat twee voertuigen met Nederlandse nummerplaten bij de roof betrokken waren. De gestolen Mercedes werd amper een uur later teruggevonden in Wevelgem. Een getuige zag hoe de buit werd overgeladen van de Mercedes naar andere voertuigen. Later die dag konden Nathan A. en Yasser A. worden gearresteerd. In hun wagen werden onder meer vijf gsm’s, een bivakmuts en herkenbare kledij gevonden. DNA-onderzoek koppelde hen definitief aan de feiten. Advocaat Gregory Everaert probeerde de rol van Nathan A. te minimaliseren. De voormalige belofte van Napoli zou volgens hem niet tot bij de auto zijn geraakt, schrijft HLN. Sinds zijn passage bij clubs als Patro Eisden en SK Tongeren is de jongeman clubloos en kampt hij met een verleden van diefstal. Ook Yasser A. vroeg om clementie. Hij beweerde zijn leven te hebben gebeterd en inmiddels als chauffeur aan de slag te zijn. Het onderzoek naar de achterliggende drugshandel loopt nog volop, maar voorlopig concentreerde de rechtbank zich op de gewapende roof. De rechter veroordeelde beide Nederlanders tot twee jaar cel en een geldboete van 3.200 euro. Omdat hun voorhechtenis werd meegerekend als effectieve straf, hoeven Nathan A. en Yasser A. niet opnieuw naar de gevangenis. De resterende straf blijft voorlopig voorwaardelijk.